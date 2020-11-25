Уряд зменшив обов’язкові відрахування "Укрінтеренерго" до держбюджету

Кабмін підтримав зменшення норми відрахувань "Укрінтеренерго" на 2021 рік у зв’язку з боргами держпідприємства.

Проєктом постанови передбачається зменшення нормативів відрахувань держпідприємством "Укрінтеренерго" чистого прибутку з 80% до 30% за ПСО. Зменшення вступить у силу з 1 січня наступного року та діятиме на період здійснення держпідприємством зовнішньоекономічної діяльності.

Укрінтеренерго - єдиний постачальник електроенергії, на якого покладені функції постачальника останньої надії (ПОН).

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Бойко зазначає, що до ПОН переводяться здебільшого споживачі, які не здатні вчасно та у повному обсязі розрахуватися за спожиту електроенергію. "Неможливість законодавчо відмовити неплатоспроможному споживачеві у постачанні призвела до заборгованості у 2,2 мільярда", - зазначив Бойко.

94% заборгованості виникла з боку підприємств державної та комунальної власності. Це призвело до неможливості підприємства розрахуватися з постачальниками та держбюджетом, прострочена заборгованість у сплаті частини чистого прибутку становить 463 мільйони гривень.

Постанова дозволить знизити фінансове навантаження на Укрінтеренерго шляхом зниження розміру штрафів та пені за невчасну сплату частки чистого прибутку до держбюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко постанову не підтримав та зазначив, що "прострочена заборгованість Укрінтеренерго у 463 мільйона є ненадходженням до держбюджету", а це збільшує ризик невиконання бюджету у частини доходів". Із Марченком погодився також міністр МВС Арсен Аваков та постанову не підтримав.

У Міненерго відповіли, що на фактичні надходження до бюджету це не вплине, а вплине на наявність чи відсутність і розмір фіскальних наслідків у вигляді штрафів та пені.

Економічна правда