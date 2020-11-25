ВВП Єврозони може впасти на 3% до кінця 2020 року

Попри оптимізм на 2021 рік, кінець 2020 показує зростання захворюваності на COVID-19 у Європі та може призвести до падіння економіки на 3%.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Поява нових ефективних вакцин від COVID-19 справляє оптимістичне враження щодо економіки у наступному році, проте кінець цього року досі відображає збільшення захворюваності.

Аналітики зауважують, що вакцина навряд вплине на макроекономічну траєкторію до середини 2021 року. У разі отримання дозволів на дистрибуцію, виробництво займає час і не може значно вплинути на ситуацію цієї зими.

Аналітикиня City Index зазначає, що різкі сплески захворюваності та посилені карантинні обмеження у Європі може швидко збити з курсу крихке відновлення економіки задовго до того, як вакцина набуде широкого поширення.

Досі незрозуміло, скільки часу потребуватиме економіка для повного відновлення. Проте фактор часу, якого вимагає розробка систем постачання вакцин, їхнє виробництво, безумовно відтермінує оптимістичне бачення на 2021 рік.

Також щеплення відбувається у два етапи з різницею у 21 день, тобто знадобиться близько місяця для забезпечення повного захисту організму прищеплених, що ще більше відсуває точку, коли обмеження можуть бути ослаблені.

За прогнозами Capital Economics, падіння ВВП Єврозони може становити 3% у четвертому кварталі через локдауни.

"Ситуація стане ще гіршою, перш ніж стане кращою", - вважає головний економіст з питань Європи Capital Economics Ендрю Кеннінгем.