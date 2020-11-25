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Держстат: Капінвестиції у доставку і пошту зросли на 726%, в інших галузях — зниження

Середа, 25 листопада 2020, 13:10
 

Капітальні інвестиції у кур'єрську та поштову діяльність за підсумками 3 кварталу 2020 року зросли на 726% порівняно з 3 кварталами 2019 року, при цьому в інших галузях зафіксували зменшення обсягів таких інвестицій.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що за підсумками двох кварталів, інвестиції зросли на 39%.

Крім цього, на 1% зросли капінвестиції у телекомунікаційній галузі, в інших галузях зафіксували зниження обсягів таких інвестицій.

Зокрема, за 9 місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року падіння капінвестицій у промисловості становило 38%, будівництві - 34%, транспорті - 46%, готельно-ресторанному бізнесі - 53%, торгівлі - 37%, сільському господарстві - 43%.

Загалом за 3 квартали цього року обсяг капінвестицій в Україні скоротився порівняно з аналогічим періодом 2019 року на 35,4% - і становить 268 млрд грн.

Економічна правда

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інвестиції

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