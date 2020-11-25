-50% знижки на курс SMM-СПЕЦІАЛІСТ від WebPromoExperts

4,57 мільярда осіб по всьому світу використовують соціальні мережі. Більше половини всього населення планети щодня проводять в середньому 2 години і 24 хвилини приблизно у 8 різних додатках і месенджерах.

Тут немає чого думати - час освоїти просування в соціальних мережах прийшло!

30 листопада стартує новий курс SMM-СПЕЦІАЛІСТ від WebPromoExperts.

За 3 продуктивних місяці ви дізнаєтеся всі тонкощі маркетингу соціальних мереж від кращих фахівців в ніші - отримаєте всі необхідні знання, щоб почати кар'єру в SMM, поглибити знання і збільшити компетенції або зрозуміти, як просувати свій бізнес в соцмережах.

Курс корисний для новачків, практикуючих фахівців і власників бізнесу.

На курсі ви з нуля розберете актуальні теми, останні дослідження та особистий досвід лекторів.

Що ви дізнаєтеся після проходження курсу?

- Як аналізувати і складати портрет цільової аудиторії

- Оформляти профіль в соціальних мережах

- Формувати контент-план

- Налаштовувати таргетовану рекламу

- Редагувати і відпрацьовувати негатив

- Писати рекламні пости що продаються

- Створювати рекламні графічні і відео креативи

- Організовувати промоактивності та працювати з лідерами думок

- Аналізувати метрики просування

- Складати комплексну SMM-стратегію

Фахівці компаній NGN.agency, Арт Депо, L'Oreal, Lobods та інших розкажуть про свої кращі кейси просування в соціальних мережах. У подробицях розберуть основи і особливості роботи в усіх популярних соціальних мережах СНД і світу: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube і багатьох інших.

Почніть навчання сьогодні, щоб вже завтра стати профі в незамінній digital-професії!

Тільки до 30 листопада включно, WebPromoExperts дарує знижку на курс -50% до Дня свого народження! Швидше купуйте курс за вигідною ціною!

Вам може бути цікаво: Онлайн навчання SMM от WebPromoExperts