-50% знижки на курс SMM-СПЕЦІАЛІСТ від WebPromoExperts
4,57 мільярда осіб по всьому світу використовують соціальні мережі. Більше половини всього населення планети щодня проводять в середньому 2 години і 24 хвилини приблизно у 8 різних додатках і месенджерах.
Тут немає чого думати - час освоїти просування в соціальних мережах прийшло!
30 листопада стартує новий курс SMM-СПЕЦІАЛІСТ від WebPromoExperts.
За 3 продуктивних місяці ви дізнаєтеся всі тонкощі маркетингу соціальних мереж від кращих фахівців в ніші - отримаєте всі необхідні знання, щоб почати кар'єру в SMM, поглибити знання і збільшити компетенції або зрозуміти, як просувати свій бізнес в соцмережах.
Курс корисний для новачків, практикуючих фахівців і власників бізнесу.
На курсі ви з нуля розберете актуальні теми, останні дослідження та особистий досвід лекторів.
Що ви дізнаєтеся після проходження курсу?
- Як аналізувати і складати портрет цільової аудиторії
- Оформляти профіль в соціальних мережах
- Формувати контент-план
- Налаштовувати таргетовану рекламу
- Редагувати і відпрацьовувати негатив
- Писати рекламні пости що продаються
- Створювати рекламні графічні і відео креативи
- Організовувати промоактивності та працювати з лідерами думок
- Аналізувати метрики просування
- Складати комплексну SMM-стратегію
Фахівці компаній NGN.agency, Арт Депо, L'Oreal, Lobods та інших розкажуть про свої кращі кейси просування в соціальних мережах. У подробицях розберуть основи і особливості роботи в усіх популярних соціальних мережах СНД і світу: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube і багатьох інших.
Почніть навчання сьогодні, щоб вже завтра стати профі в незамінній digital-професії!
Тільки до 30 листопада включно, WebPromoExperts дарує знижку на курс -50% до Дня свого народження! Швидше купуйте курс за вигідною ціною!
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