Асоціація вимагає відкрити кордони для авіаподорожей

Оборот авіакомпаній впаде більш ніж на 60% в 2020 році в порівнянні з 2019 роком, що є найгіршим роком за всю історію галузі, ураженої коронавірурусною кризою.

Про це оголосила Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA, повідомляє Le Figaro.

"Криза COVID-19 поставила під загрозу виживання авіаційної галузі", а "підручники історії запам'ятають 2020 рік як найгірший фінансовий рік" для сектора, який "скоротив свої витрати в середньому на мільярд доларів на день в 2020 році і буде продовжувати накопичувати безпрецедентні збитки", вказала організація, яка об'єднує 290 авіакомпаній.

IATA прогнозує чисті збитки сектора в розмірі $118,5 млрд в 2020 році, в порівнянні з передбачуваними $84,3 млрд в червні, і чисті збитки в розмірі $38,7 млрд в 2021 році, що знову ж таки більше, ніж очікувалося в червні ($15,8 млрд), до другої хвилі коронавірусу.

"Ця криза є руйнівною і невблаганною",- сказав генеральний директор IATA Александр де Жуньяк.

"Кордони повинні бути відкриті без карантинних заходів, щоб пасажири могли знову літати. Компанії повинні продовжувати використовувати свою ліквідність принаймні до четвертого кварталу 2021 року, тому не можна втрачати час", - додав він.

ІАТА вже кілька місяців рішуче виступає за запровадження скринінгових тестів, що проводяться при відправленні пасажирів, щоб уникнути карантинних заходів після прибуття.

Європейська правда