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Мінінфраструктури розраховує на 150 мільйонів інвестицій від Чорноморського порта у 2021 році 

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:06
 

Завдяки концесії поромної переправи у порту Чорноморська Мінінфраструктури очікує залучити понад 150 мільйонів гривень інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що найближчим часом розроблятиметься необхідна документація для концесії порта у м. Чорноморськ. Тендер можуть запустити у першій половині наступного року.

У тендері на підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) перемогла компанія "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ". 

За словами відомства, кошти будуть спрямовані на модернізацію порту. А саме, планується побудувати "новий паркінг для вантажівок, термінал для пасажирів та водіїв і станцію техобслуговування для підготовки до продажу автотехніки". 

Також буде здійснено ремонт підйомного моста, заміну асфальту, встановлення системи відеонагляду на відкритих складах тощо.

Відомство також готує концесійний тендер іншого об’єкту у Чорноморському порту - першого та контейнерного терміналів. Зазначається, що консультанти для підготовки пре-ТЕО вже відібрані.

"Планується на початку наступного року завершити розробку пре-ТЕО та перейти до ТЕО проєкту, а сам концесійний конкурс провести в кінці 2021 року", - розповідають у Мінінфраструктури.

Економічна правда

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Мінінфраструктури

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