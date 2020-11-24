Мінінфраструктури розраховує на 150 мільйонів інвестицій від Чорноморського порта у 2021 році 

Завдяки концесії поромної переправи у порту Чорноморська Мінінфраструктури очікує залучити понад 150 мільйонів гривень інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що найближчим часом розроблятиметься необхідна документація для концесії порта у м. Чорноморськ. Тендер можуть запустити у першій половині наступного року.

У тендері на підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) перемогла компанія "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ".

За словами відомства, кошти будуть спрямовані на модернізацію порту. А саме, планується побудувати "новий паркінг для вантажівок, термінал для пасажирів та водіїв і станцію техобслуговування для підготовки до продажу автотехніки".

Також буде здійснено ремонт підйомного моста, заміну асфальту, встановлення системи відеонагляду на відкритих складах тощо.

Відомство також готує концесійний тендер іншого об’єкту у Чорноморському порту - першого та контейнерного терміналів. Зазначається, що консультанти для підготовки пре-ТЕО вже відібрані.

"Планується на початку наступного року завершити розробку пре-ТЕО та перейти до ТЕО проєкту, а сам концесійний конкурс провести в кінці 2021 року", - розповідають у Мінінфраструктури.

Економічна правда