Мінцифри разом із оператором запустили "пілот" мобільного зв’язку на залізниці

Міністерство цифрової трансформації та оператор "Vodafone" запустили пілотний проєкт покриття мобільним зв’язком ділянки від "Борисполя" до Києва.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пілот організовували спільно Мінцифри, "Vodafone" та Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Проєкт дозволив розрахувати витрати на кілометр залізниці за умов, якщо зайдуть усі три оператора, два чи один. Та, за словами гендиректорки "Vodafone Україна" Ольги Устинової, цей проєкт для бізнесу "суто збитковий і потребує великих інвестицій".

За її словами, нині модель фінансування цього проекту обговорюють із держрегулятором і Міністерством цифрової інформації.

"Ми шукаємо наразі модель, у який спосіб потрібно проінвестувати в залізницю. Не може тут навантаження бути тільки на мобільних операторів", - заявила Устинова.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що до середини грудня у Мінцифри очікують мати чіткий план і щодо доріг, і щодо "Укрзалізниці".

Мінцифри разом із операторами мобільного зв'язку "Київстар", "Vodafone Україна" і "lifecell" у 2021 році планують зосередитися на покритті доріг швидкісним мобільним інтернетом.