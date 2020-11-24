До списку 100 жінок року BBC увійшла українська підприємиця

Уродженка України, засновниця стартапу Flurosat Анастасія Волкова увійшла до списку найбільш впливових та надихаючих жінок року від ВВС.

Про це повідомляє ВВС News Україна.

Зазначається, що стартап Волкової Flurosat надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу - сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю.

"Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм. Користувач може отримати підказки та рекомендації щодо поливу, використання добрив, потенційної дохідності його поля тощо.

Система дозволяє виявити потенційні проблеми із врожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком, запевняють у Flurosat", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зараз послугами сервісу користуються понад тисяча компаній з 15 країн світу.

"Ми даємо фермерам рекомендації - кажемо, наприклад, що ось у цій частині поля рослини зневоднені. А на іншій - виснажені і потребують добрив", - пояснювала Волкова в одному зі своїх інтерв'ю. Як зазначає ВВС, улітку 2020 року видання MIT Technology Review (журнал, який видає Массачусетський інститут технологій, одним із найпрестижніших технічних вишів світу - ред.) включив Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

При цьому, Flurosat частково створюється в Україні - тут працює команда розробників проєкту.

"Сама ж Анастасія Волкова після того, як здобула першу вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві, згодом отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.