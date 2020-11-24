Всі розділи
Укр / Рус

Нафта зросла до рекордних з березня цін

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:18
 

Ціни за барель нафти перетнули позначку в 46 доларів та продовжують зростати через третю потенційно ефективну вакцину від COVID-19.

Про це повідомляють Reuters.

Інвестори мають сподівання на зростання попиту на нафту наступного року з появою нових вакцин від COVID-19.

23 листопада з’явилась інформація, що розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca ін’єкція може мати ефективність до 90%. Це вже третя ефективна вакцина від вірусу.

Засоби, створені попередніми виробниками, Pfizer/BioNTech та Moderna мають ефективність до 95%.

Оптимізм на ринках змусив ціни на нафту Brent зрости на 0,7% до 46,34 долара за барель - найвищої позначки з 6 березня. WTI нафта також встановилась на найвищих з березня рівнях - 43,4 долара за барель. 

Через активізацію боротьби з коронавірусом інвестори бачать зростання попиту на нафту неминучим.

Оптимізму додає і передача влади новообраному президенту США Джо Байдену. Його політику в міжнародній співпраці експерти оцінюють як більш відкриту та дружню, що підсилює очікуваний попит на нафту у 2021 році. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
На тлі новин про вакцину від коронавірусу ціна на нафту Brent зросла на 8% 9 листопада 2020, 15:50
Нафта дорожчає на тлі виборів у США 2 листопада 2020, 20:16
Ціни на нафту упали на понад 3% на тлі розширення локдаунів у Європі 2 листопада 2020, 10:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!