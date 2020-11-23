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Автопрокатні компанії йдуть з ринку через скорочення туризму

Понеділок, 23 листопада 2020, 20:26
 

З моменту запровадження карантинних обмежень у березні п’ять автопрокатних компаній покинули ринок через різке скорочення кількості іноземних туристів.

Про це пише UBR.

Так, п’ять компаній припинили роботу у сфері короткострокової оренди автівок. 

Генеральний секретар Асоціації автопрокатних компаній Дмитро Вакуленко пояснив, що причиною є різке скорочення потоку іноземних туристів в Україну - саме вони були основними клієнтами компаній.

Через неспроможність конкурувати з великими компаніями на рівні сервісу, менші гравці на ринку мусили знижувати ціни та працювати собі у збиток. 

Вакуленко зазначив, що через це багато компаній наразі працюють у "підвішеному стані".

Сьогодні орендувати автівку в Україні можна за близько 50 доларів за 1-2 доби, проте вартість залежить від класу та типу авто. Влітку ціни також зростають порівняно з іншими періодами.

За даними Euromonitor більше половини українського ринку у 2019 році становили три міжнародні компанії, лідером був Sixt (26,2% ринку).

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