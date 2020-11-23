РФ може оштрафувати Google за відмову видалити з пошуку заборонені сайти

Роскомнадзор порушив адміністративну справу щодо компанії Google - її підозрюють у тому, що вона не видаляє з пошуку сайти з інформацією, забороненою в РФ.

Про це повідомляє Meduza.

"У Роскомнадзорі повідомили, що раніше в пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в Росії, в тому числі з екстремістським, порнографічним і суїцидальним контентом. За оцінкою відомства, у середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого контенту.

Справу порушили за статтею про повторне невиконання обов'язків оператором пошукової системи. Компанії загрожує штраф від півтора до п'яти мільйонів рублів (65,5 тисяч доларів).

"Згідно із законом, пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в Росії. Для цього вони повинні підключитися до реєстру заборонених сайтів.

У 2019 році Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів - за те, що, за даними Роскомнадзору, компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту", - додали у виданні.

Також зазначається, що Google регулярно видаляє з пошукової видачі посилання на заборонені сайти, але не автоматично, а вивчаючи підстави, за якими сайт визнали забороненим.