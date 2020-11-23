З 2021 року: У РФ виробників електроніки зобов'язали встановлювати російські програми на телефони

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав постанову уряду - вона зобов'язує виробників електроніки з 1 січня 2021 року встановлювати російське програмне забезпечення на нові планшети, смартфони, смарт-телевізори, стаціонарні та портативні комп'ютери.

Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що у переліку програм для обов'язкової попередньої установки 16 категорій, зокрема, пошукові системи, браузери, месенджери, соцмережі - конкретні програми планують підготувати до 15 грудня 2020 року.

"Спочатку вимога встановлювати російське ПЗ на техніку мала набрати чинності 1 липня 2020 року, але в березні цей термін перенесли на півроку.

Попередньо російська влада планувала, що з 1 липня 2020 року виробники почнуть встановлювати на свої пристрої російські браузери, карти та навігатори, з липня 2021 року - платіжні і поштові сервіси, месенджери, соцмережі, а з липня 2022 - "програми по забезпеченню аудіовізуального сервісу, а також додатки для безкоштовного доступу до загальноросійських теле- і радіоканалів".

У новій постанові уряду не уточнюється, чи змінять ці терміни", - додає видання.