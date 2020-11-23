Украерорух передав Нацполіції вертодром на Черкащині

Украерорух передав "Гелікоптерний майданчик Канів", що знаходився на балансі підприємтсва з 2012 року, у власність Національній поліції

Про це повідомляє Украерорух.

Вертодром перейшов до Нацполу на безоплатній основі.

На його утримання у 2019 році Украерорух виділив 5 мільйонів гривень, від початку 2020 року - понад 2,5 мільйона.

Як зазначають на підприємстві, "передача майна неприбуткового підрозділу відбулась за погодженням із Фондом держмайна в рамках оптимізації витрат Украероруху на непрофільні активи".

Пропускна спроможність об’єкту - 50 пасажирів на годину, допускаються усі типи гелікоптерів вагою менше як 13 тисяч кг та за умови відповідності технічним вимогам. Перший рейс на майданчику здійснили у 2013 році, відтоді - лише 66 прильотів.

Вертодром розташований у с. Пекарі Канівського району на Черкащині.

Економічна правда