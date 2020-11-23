Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 21 мільйон
У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами податківці викрили шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДПС.
"У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що низкою суб’єктів господарської діяльності проведені операції з купівлі-продажу акцій в документарній формі. При цьому їх реєстрацію було скасовано ще в 2009 році рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться у повідомленні.
"Наразі ГУ ДФС у Запорізькій області вживаються заходи з порушення кримінального провадження та зупинення обігу "сміттєвих" цінних паперів", - додали у відомстві.
Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направили до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку для відповідного реагування.
Економічна правда
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