Керівника філії Держрезерву підозрюють у розтраті 2,8 мільйонів – НАБУ

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили в.о. директора однієї з філій Держагентства резерву України у Сумській області про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що про підозру повідомили 22 листопада, дії чиновника кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що у листопаді 2020 року в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.

Водночас 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ вжили невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2020 року.

Економічна правда