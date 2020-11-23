Керівника філії Держрезерву підозрюють у розтраті 2,8 мільйонів – НАБУ
Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили в.о. директора однієї з філій Держагентства резерву України у Сумській області про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Зазначається, що про підозру повідомили 22 листопада, дії чиновника кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
"Слідство встановило, що у листопаді 2020 року в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.
Водночас 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ вжили невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2020 року.
Економічна правда
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