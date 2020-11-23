"Укравтодор" заявив, що за пів року працевлаштував понад 21 тисячі осіб

В "Укравтодорі" заявили, що у рамках проєкту "Дороги та робота" за 6,5 місяців працевлаштували 21 256 осіб.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.

"У листопаді фінішує ремонт 3900 км доріг країни. Але великі інфраструктурні об'єкти, які цьогоріч реалізовуємо в рамках програми президента "Велике будівництво", потребують нових дорожніх працівників.

Протягом 3 тижнів листопада було працевлаштовано 1 088 осіб, відкритими залишаються близько 100 вакансій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2020 року Укравтодор разом з урядом та Офісом президента у партнерстві з сайтом robota.ua та Державною службою зайнятості ініціював запуск проєкту "Дороги та робота".

Економічна правда