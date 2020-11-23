Ісландія відкриє кордони для заможних туристів – Bloomberg

Ісландія внесла зміни до програми отримання візи, згідно з якими в'їзд буде можливий тільки для заможних іноземців.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з новими правилами, в країні можна перебувати протягом шести місяців без перерви, "маючи оплачувану роботу в іншому місці і заробляючи майже шестизначну суму".

"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", - пояснює Аста Гудрун Хельгадоттір, член Ісландської піратської партії.

Зазначається, що хоча технічно довгострокові гості не є туристами, вони беруть в оренду квартири, відвідують ресторани і подорожують вихідними, щоб досліджувати країну.

Bloomberg нагадує, що крім Ісландії використовують схожу стратегію для отримання доходів від іноземців під час пандемії такі країни як Бермудські острови, Барбадос, Кайманові острови та Естонія.

Але Ісландія відрізняється вимогами по доходу – щомісячна заробітна плата повинна становити в розмірі 1 млн ісландських крон (7360 доларів) або близько 88 тисяч доларів на рік.