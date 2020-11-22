Фонд гарантування вкладів тимчасово припинив особистий прийом громадян

У зв’язку з встановленням карантину, особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово не здійснюватиметься.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

До Фонду можна направити письмове звернення через пошту на адресу: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, електронною поштою: fgvfo@fg.gov.ua або звертатися за телефонами "Гарячої лінії" Фонду: