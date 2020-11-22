Фонд гарантування вкладів тимчасово припинив особистий прийом громадян
Неділя, 22 листопада 2020, 14:32
Фонд гарантування вкладів тимчасово припинив особистий прийом громадян
У зв’язку з встановленням карантину, особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово не здійснюватиметься.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
До Фонду можна направити письмове звернення через пошту на адресу: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, електронною поштою: fgvfo@fg.gov.ua або звертатися за телефонами "Гарячої лінії" Фонду:
- 0-800-308-108
- (044) 333-36-55
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua