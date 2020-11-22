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Від трьох до чотирьох крісел за 260 доларів: Lufthansa почала продавати послугу спальних місць в економ-класі

Неділя, 22 листопада 2020, 15:36
 

Авіакомпанія Lufthansa почала тестувати продаж спальних місць в економ-класі на далекомагістральних рейсах.

Про це повідомляє avianews.

За 260 доларів пасажир отримає від трьох до чотирьох крісел, на яких можна буде спати горизонтально. При цьому бортпровідники видадуть спальний комплект з бізнес-класу, який включає матрац, подушку і ковдру.

Замовити спальний ряд можна тільки в аеропорту - на стійці реєстрації, або безпосередньо біля виходу на посадку.

Поки новий продукт доступний тільки з середини листопада до середини грудня 2020 року на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу і Сан-Паулу-Франкфурт.

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