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На українському ринку стало більше імпортних овочів

Неділя, 22 листопада 2020, 13:24
 

На українському ринку збільшилася частка імпортних овочів у 2020 році.

Про це повідомляє agroportal з посиланням на дослідження компанії Pro-Consulting.

"Ринок овочів і зелені в Україні в основному заповнений вітчизняною продукцією. У минулому році частка імпорту становила від 1% до 3,5% в різні періоди ", - йдеться у дослідженні.

Однак у першій половині поточного року відзначено збільшення імпортного сегмента до 10,9%, "що свідчить про деяку здачі позицій українськими городниками", - відзначають аналітики.

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імпорт овочі

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