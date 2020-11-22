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Ціна вакцини від коронавірусу компанії Moderna складе 25-37 доларів

Неділя, 22 листопада 2020, 11:36
 

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу, розробку якої веде американська компанія Moderna, складе 25-37 доларів.

Про це заявив глава компанії Стефан Бансель в коментарі німецькій газеті Welt.

"Це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важких пацієнтів для системи охорони здоров'я. Ми не зацікавлені в максимального прибутку", - заявив він.

Він також підтвердив, що компанія має намір провести 20 млн доз вакцини до кінця року.  Переговори з Єврокомісією щодо початку поставок вакцини близькі до завершення, додав він, зазначивши, що до підписання угоди залишилося кілька днів.

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