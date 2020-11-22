Прогноз: Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року

Консалтингова компанія Bain & Company у своєму прогнозі очікує, що Китай стане найбільшим ринком люксових товарів до 2025 року.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Китай стане найбільшим ринком товарів класу "люкс" до 2025 року, при цьому на китайських покупців припаде майже половина світових витрат на предмети розкоші, випливає з доповіді Bain & Company.

У компанії відзначають, що материковий Китай є єдиним регіоном у світі, який завершить поточний рік на позитивній ноті: продажі товарів класу "люкс" зросли на 45% і склали 44 млрд євро.

"Внутрішнє споживання збільшилося у всіх каналах, категоріях, цінових діапазонах і серед усіх поколінь", - повідомляється в доповіді.

Незважаючи на активне відновлення ринку в Китаї, Bain очікує, що продажі предметів розкоші по всьому світу впадуть на 23% і складуть 217 млрд євро в цьому році, а операційний прибуток компаній знизиться на 60%. Це стане найбільшим спадом з 2009 року.

"Основний удар від спаду світової туристичної галузі прийняла на себе Європа: продажі предметів розкоші в цьому регіоні знизилися на 36% без урахування коливання валютних курсів і склали 57 млрд євро.

На Північну і Південну Америку криза вплинула менше - продажі впали на 27% і склали 62 млрд євро", - йдеться у дослідженні.

За очікуваннями консалтингової компанії, відновлення ринку буде набирати темпи протягом наступних трьох років, при цьому ринок повернеться до рівнів 2019 року до кінця 2022-го або початку 2023 року залежно від макроекономічних умов, розвитку пандемії і темпів відновлення світового туризму.