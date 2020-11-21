США почали посилено тиснути на компанії, які займаються Північним потоком-2 — ЗМІ

Адміністрація США посилює натиск на європейські компанії, що беруть участь у проекті "Північного потоку - 2".

Про це повідомило агентство dpa з посиланням на власне джерело у Білому домі, передає DW.

За інформацією видання, зараз Вашингтон контактує з фірмами та особами, яким загрожують санкції, щоб повідомити їх про наслідки.

"США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проекту", - зазначив співрозмовник агентства.

Повідомляється, що днем раніше лобісти зі Східного комітету німецької економіки звернулися до Вашингтона з проханням відмовитися від санкцій, оскільки вони загрожують суверенітету Німеччини і ЄС, обтяжать відносини Європи з новим президентом Байденом і трансатлантичне партнерство.