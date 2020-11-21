Всі розділи
Укр / Рус

США почали посилено тиснути на компанії, які займаються Північним потоком-2 — ЗМІ

Субота, 21 листопада 2020, 15:23
 

Адміністрація США посилює натиск на європейські компанії, що беруть участь у проекті "Північного потоку - 2".

Про це повідомило агентство dpa з посиланням на власне джерело у Білому домі, передає DW.

За інформацією видання, зараз Вашингтон контактує з фірмами та особами, яким загрожують санкції, щоб повідомити їх про наслідки.

"США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проекту", - зазначив співрозмовник агентства.

Повідомляється, що днем раніше лобісти зі Східного комітету німецької економіки звернулися до Вашингтона з проханням відмовитися від санкцій, оскільки вони загрожують суверенітету Німеччини і ЄС, обтяжать відносини Європи з новим президентом Байденом і трансатлантичне партнерство.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Північний потік США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Байден готовий "поховати" "Північний потік–2" – Bild 19 листопада 2020, 09:55
Німеччина перенесла запуск газопостачання з "Північного потоку-2" 17 листопада 2020, 11:56
ЗМІ дізналися, проти кого будуть спрямовані нові санкції США щодо "Північного потоку-2" 11 листопада 2020, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!