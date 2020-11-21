Ryanair скасував штраф за зміну для нових бронювань

Авіакомпанія Ryanair скасувала штраф за зміну для нових бронювань, які будуть зроблені в грудні 2020 року і січні 2021 року.

Про це повідомляє avianews.

Згідно з оприлюдненими правилами, новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно.

Видання зазначає, що при цьому запит на зміну вильоту необхідно подати не менш ніж за 7 днів до початкової дати перельоту.

"Пасажири можуть бронювати авіаквитки на Різдво, Великдень або літо з упевненістю, знаючи, що якщо їм потрібно буде перенести поїздку, вони це зможуть зробити з нульовим збором за зміну", - заявила директор з маркетингу і цифрових сервісів Ryanair Дара Бреді.

Тимчасове скасування штрафу за зміну дати вильоту не звільняє пасажира від необхідності доплати різниці тарифів у разі, коли новий квиток коштує дорожче старого.