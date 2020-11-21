Укрзалізниця призначила на святковий період додатковий потяг "Інтерсіті" з Києва у Славське

Укрзалізниця призначила на святковий період додатковий потяг "Інтерсіті" з Києва на гірськолижний курорт Славське, що у Львівській області.

Про це повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівський ОДА Роман Матис, про це його повнфонмував LB.ua з посиланням на Громадський контроль "Укрзалізниці".

Він зазначив, що потяг буде курсувати у період з 15 грудня до 17 січня,.

З Києва він вирушатиме о 6:00 і буде зупинятися у Коростені (7:31), на Підзамчі (11:01), у Львові (11:09) та у Стрию (12:19) і прибуватиме у Славське о 13:16.

У зворотньому напрямку поїзд буде вирушати о 16:20 із зупинками у Стрию (17:18), Львові (18:26), Підзамче (18:54), Коростені (22:22), а до Києва буде прибувати о 23:57.

Квитки незабаром з‘являться у продажу.