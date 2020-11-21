В ЄС ведеться розробка нового екостандарту для автомобілів Євро-7: він може почати діяти у 2025 році

У Євросоюзі зараз ведеться розробка нового екологічного стандарту для автомобілів Євро-7, очікується, що він почне діяти у 2025 році.

Про це пише autonews.

Видання зазначає, що багато європейських автомобільних експертів вважають, що після введення нового екологічного стандарту фактично настане кінець ери двигунів внутрішнього згоряння.

"Автовиробники припинять їх розробляти", - пише autonews.

Поки не відомі точно, які норми будуть у Євро-7. Передбачається, що у Euro 7A рівень викидів СО2 буде нижче на 66% порівняно з Euro 6D, викиди азоту - в 2 рази менше, а викиди твердих частинок - в 6 разів менше.

"У Euro 7B вимоги будуть ще жорсткішими. У нього рівень викидів СО2 буде нижче на 90% порівняно з Euro 6D, викиди азоту - в 6 разів менше, а викиди твердих частинок - в 10 разів менше", - пишуть у виданні.

Стандарт Euro 7А може почне діяти в Євросоюзі в 2025 році, а Euro 7B - через кілька років після Euro 7А.