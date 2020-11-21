Українським перевізникам видали 5 тисяч додаткових дозволів на 2020 рік у Польщу

На засіданні українсько-польської Змішаної Комісії з питань міжнародних автоперевезень домовились виділити 5 тисяч додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема 1500 універсальних та 3500 транзитних.

Він зазначив, що перші дозволи наші перевізники отримають на початку грудня. Термін дії додаткових дозволів до 31.01.2021.

"Вдалось не допустити зменшення кількості дозволів - буде здійснено попередній обмін дозволами на 2021 рік у кількості 160 тис. дозволів.

До питання збільшення кількості дозволів на наступний рік домовилися повернутися в ІІ-му півріччі 2021-го за результатами аналізу умов перетину кордону перевізниками", - написав він.