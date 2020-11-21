Голова НАЗК допускає можливість зекономити 200 мільярдів за рахунок зменшення корупції

Голова НАЗК Олександр Новіков допускає можливість зекономити 200 мільярдів, якщо усі державні інституції стануть антикорупційними за рахунок зменшення кількості хабарів і відкатів.

Про це він розповів в інтерв’ю для журналу "Фокус".

Новіков зазначив, що після прийняття Верховною Радою в другому читанні Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки антикорупційна політика повинна стати пріоритетом усіх державних органів.

"Як наслідок, важливо, щоб усі державні інституції стали антикорупційними, і корупція була неможлива, а бюджет країни економив кошти — за прогнозами близько 200 млрд грн за рахунок зменшення кількості хабарів і відкатів у різних сферах", — заявив голова НАЗК.