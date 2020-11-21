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Голова НАЗК допускає можливість зекономити 200 мільярдів за рахунок зменшення корупції

Субота, 21 листопада 2020, 12:20
 

Голова НАЗК Олександр Новіков допускає можливість зекономити 200 мільярдів, якщо усі державні інституції стануть антикорупційними за рахунок зменшення кількості хабарів і відкатів.

Про це він розповів в інтерв’ю для журналу "Фокус".

Новіков зазначив, що після прийняття Верховною Радою в другому читанні Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки антикорупційна політика повинна стати пріоритетом усіх державних органів. 

"Як наслідок, важливо, щоб усі державні інституції стали антикорупційними, і корупція була неможлива, а бюджет країни економив кошти — за прогнозами близько 200 млрд грн за рахунок зменшення кількості хабарів і відкатів у різних сферах", — заявив голова НАЗК.

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Економічна правда
Укр / Рус
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