У "карантин вихідного дня" обсяг операцій через термінали впав наполовину

Під час перших "карантинних" вихідних обсяг операцій через банківські POS-термінали зменшився навпіл.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Банки повідомляють про різні рівні скорочення в транзакціях.

У банку "Південний" повідомили про скорочення операцій через POS-термінали на 24,5%, обігу – понад як 55%. У будні дні активність та сума транзакцій не змінилися. З 9 до 15 листопада 76% операцій проводилися у будні дні.

У "ПриватБанку" повідомили, що у порівнянні з 6 листопада кількість операцій через термінали зменшилась на 11%. У банку зазначили, що за 9-12 листопада провели на 37% більше операцій, ніж попереднього тижня. Середня сума транзакції залишилася незмінною.

"Укрексімбанк" розповів про скорочення тижневих операцій на 13% проти позаминулого тижня.

Про найбільше скорочення обсягу та кількості операцій повідомив "Райффайзен банк Аваль": 14 листопада обсяги скоротилися на 30,6% до 7 листопада, а 15 листопада – на 46,9% до 8 листопада. На 90% скоротились обсяги операцій у торгівлі, як зауважили у банку.

В Українському процесинґовому центрі розповіли, що у порівнянні з вихідними 7-8 листопада, у "карантинні" вихідні кількість операцій через термінали скоротилась на 27%, обіг – на 45%, а середній чек – на 25% та становив 224 грн.

У будні дні центр зафіксував зростання у 6% у кількості операцій.