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Україна скоротила експорт товарів до ЄС на 16%

П'ятниця, 20 листопада 2020, 19:15
 

За січень-вересень 2020 року експорт товарів до країн Євросоюзу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 16,3%, до 13,06 мільярда доларів, імпорт з ЄС – на 10,5%, до 16,44 мільярда доларів.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за цей період було від’ємним і становило 3,38 млрд дол.

Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі (на 2,33 млрд дол.; на 8% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), Німеччини (на 1,48 млрд дол.; на 17% менше) та Італії (на 1,33 млрд дол.; на 26,7% менше).

Найбільше у січні-вересні 2020 року Україна продала до країн ЄС машин, обладнання та механізмів (на 1,92 млрд дол.; на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 1,81 млрд дол.; на 26,6% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 1,34 млрд дол.; на 23,7% більше).

Найбільше товарів за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з Німеччини (на 3,88 млрд дол.; на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Польщі (на 2,87 млрд дол.; на 4,4% менше) та Італії (на 1,4 млрд дол.; на 3,6% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,55 млрд дол.; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на 1,93 млрд дол.; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на 1,30 млрд дол.; на 15,3% більше).

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Нагадуємо:

У 2019 році експорт товарів з України до ЄС становив 20,75 млрд дол. (на 2,9% більше, ніж у 2018 році), імпорт з країн Євросоюзу – 25,01 млрд дол. (на 7,7% більше).

Економічна правда

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імпорт експорт ЄС

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