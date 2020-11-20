ЄСПЛ прийняв рішення на користь Кабміну у справі невиплат пенсій на тимчасово окупованих територіях

Європейський суд з прав людини виніс вирок на користь Уряду у справі щодо невиплат пенсій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє заступник міністра юстиції та уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

У 2014 році Постановою Кабміну були припинені видатки з держбюджету на соціальні виплати на тимчасово окупованих територіях. Група пенсіонерів оскаржувала це положення та вимагала визнати його незаконним і поновити виплату пенсій.

Вони зверталися до українських судів трьох інстанцій, що частково задовольняли позов. Так, вони визнали положення нечинним, адже Кабмін вийшов за межі своїх повноважень. Проте вимоги про поновлення пенсій не задовольнялись, адже заявники звернулися до неналежних доповідачів.

До ЄСПЛ група звернулась щодо порушення права на справедливий суд та права власності у зв’язку з невиконанням судового рішення на їхню користь.

Та Суд позов не задовольнив.

Як зазначає Ліщина: "ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як таку, що очевидно необґрунтованою. Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено у скарзі про незаконну бездіяльність при виконані рішень та зазначив, що заявники не звернулись із позовами про поновлення платежів до відповідних судів".

Економічна правда