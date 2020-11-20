УЗ проведе капремонт 50 пасажирських вагонів і закупить 100 нових

"Укрзалізниця" у 2021 році проведе капітально-відновлювальний ремонт (КВР) 50 пасажирських вагонів, також планують придбати 100 пасажирських вагонів.

Про це заявив в. о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає прес-служба компанії.

"У пріоритеті проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки КВР за 30% вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. У силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів", - зазначив Перцовський.

За його словами, оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки із склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.

Серед новацій - USB розетки біля кожного місця, під столиками встановлені спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках спеціальні місця для склянок та багато іншого.

"Загалом у наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції у оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачено придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн за рахунок коштів державного бюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда