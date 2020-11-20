У Міненерго представили заступника міністра з цифрових питань
Євгена Владімірова призначили на посаду заступника міністра питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та діджиталізації.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Серед завдань новопризначеного заступника - розробка концепції кібербезпеки енергетичної галузі та стратегії цифрової трансформації енергетичного сектору.
Зазначається, що Міненерго планує розвивати співробітництво з міжнародними компаніями у сфері кібербезпеки та цифрових трансформації.
До призначення Євген Владіміров був гендиректором ГО "Міжнародний університет кібербезпеки". Є членом робочої групи з питань кіберзахисту Міненергетики, працював над концепцією кібербезпеки енергетичної галузі.
Постановою КМУ Владімірова призначили на посаду заступника міністра 18 листопада.
Економічна правда
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