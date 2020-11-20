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У Міненерго представили заступника міністра з цифрових питань

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:44
 

Євгена Владімірова призначили на посаду заступника міністра питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та діджиталізації.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Серед завдань новопризначеного заступника - розробка концепції кібербезпеки енергетичної галузі та стратегії цифрової трансформації енергетичного сектору.

Зазначається, що Міненерго планує розвивати співробітництво з міжнародними компаніями у сфері кібербезпеки та цифрових трансформації.

До призначення Євген Владіміров був гендиректором ГО "Міжнародний університет кібербезпеки". Є членом робочої групи з питань кіберзахисту Міненергетики, працював над концепцією кібербезпеки енергетичної галузі. 

Постановою КМУ Владімірова призначили на посаду заступника міністра 18 листопада.

Економічна правда

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