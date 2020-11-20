Кличко нагадав про знижку в 10% для киян, які сплачують за ЖКГ до кінця місяця

Для киян, які сплачують вартість послуг ЖКГ до кінця місяця, діє знижка в 10%.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Нагадаю, що в столиці діє пільговий період оплати за комунальні послуги. І, якщо до пандемії знижку в 10 відсотків отримували ті, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - сказав Кличко.

За його словами, від рівня сплати за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці.

"Місто має платити за газ, воду, пальне. 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплатню, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж. Тому прошу киян: сплачуйте за послуги вчасно", - підкреслив він.

Також мер нагадав, що навесні цього року місто створило кілька онлайн-сервісів для киян.

"І кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств "Центр комунального сервісу" та "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Також ми продовжуємо безкоштовно навчати киян користуватися онлайн-сервісами з оплати комунальних послуг та дистанційно вирішувати питання зі сфери ЖКГ. Навчання на курсах у "Центрі комунального сервісу" за два роки пройшли понад 3 тисячі мешканців столиці", - додав він.

Економічна правда