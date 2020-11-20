На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда

В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження з фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 2019 - 2020 років низка підприємств, у тому числі фіктивних, через конвертаційний центр ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Всього за період роботи конвертцентру до тіньового сектору економіки виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до ухилення від сплати понад 300 млн грн податку на додану вартість", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що під час обшуку у м. Слов'янську в офісному приміщенні виявили та вилучили фінансово-господарські документи, 56 печаток суб'єктів господарської діяльності та чорнові записи.

"Заходи з викриття конвертцентру здійснювалися слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.

Економічна правда