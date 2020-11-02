Земельну реформу не зможе зупинити навіть Конституційний суд - Лещенко

Голова Держгеокадастру Роман Лещенко вважає, що земельна реформа - це невідворотній процес, який не зможе зупинити навіть рішення Конституційного суду.

Про це Лещенко заявив у коментарі Економічній правді.

За його словами, "сьогодні багато досвідчених політиків старого формату, і навіть цілі лідери парламентських фракцій, зокрема, Юлія Тимошенко, які показово виступали проти відкриття ринку землі в Україні, наголошують на тому, що не можна розпускати Конституційний Суд України. Таким чином, граючи на боці суддів КСУ, своїми діями роблять спробу зупинити земельну реформу та не допустити старту обігу сільськогосподарських земель".

"Земельна реформа - це невідворотній процес, ми зробимо все для того, аби обіг сільськогосподарської землі в Україні стартував з 1 липня 2021 року. Навіть якщо рішення КСУ буде не на боці реформи", - вважає Лещенко.

Очільник відомства зазначив, що рішення КСУ було спрямоване на знищення антикорупційних досягнень останніх років.

Земельну реформу він назвав "відновленням справедливості", адже "поки семи мільйонам пайовикам в Україні з 2001 року не давали права розпоряджатися своїм майном, мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство виводили із державної власності. Ці землі продавались і фізособам, і юридичним особами, і навіть іноземцям, чим так лякали громадян політики, які були активними противниками земельної реформи".

Про зовнішнє втручання в земельний кадастр, аудит Держгеокадастру та можливі наслідки рішення Конституційного суду на ринок землі Роман Лещенко раніше розповів у великому інтерв’ю з Економічною правдою. Його першу та другу частини можна прочитати за посиланнями.

Економічна правда





