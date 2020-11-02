Держтуризму і Google підписали меморандум про співпрацю: що він передбачає

Голова ДАРТ Мар'яна Олеськів

Державне агентство розвитку туризму України та компанія Google підписали Меморандум про співпрацю у розвитку туристичної галузі та діджитал трансформації України.

Про це повідомляє прес-служба Держтуризму у Facebook.

"Це важливий крок на шляху до розвитку туристичної галузі та діджитал трансформації України. На сьогодні ми вже чимало зробили спільно з українським офісом компанії й впевнено продовжуємо рухатися далі.

Діджиталізація туристичної галузі - один із пріоритетних напрямків роботи ДАРТ, саме тому ми розуміємо важливість кооперації із провідними світовими цифровими компаніями", - зазначила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

Зазначається, що Меморандум передбачає співпрацю у таких напрямках:

обмін досвідом щодо організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток та просування України як цікавої туристичної дестинації (як в’їзного, так і внутрішнього туризму);

організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень для подальшого вдосконалення знань в контексті туристичних відносин;

співпраця та допомога у різних туристичних заходах.;

обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах.

обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій.

"У ДАРТ переконані, що саме робота над діджиталізацією сприятиме залученню іноземного потоку туристів до країни.

При широкому доступі до інтернету по всій території України досі прослідковується тенденція, що локальні туристичні офіси не вміють правильно працювати з цифровими інструментами, зокрема і всі можливості Google, тому важливо організувати цифрові навчання (насамперед для працівників туристичної галузі)", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда