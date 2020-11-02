З 1 листопада в Києві дозволена швидкість — 50 кілометрів за годину
У Києві з 1 листопада і до 1 квітня рух транспорту дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.
Джерело: Патрульна поліція України у Facebook
Дослівно: "У Києві відсьогодні до 1 квітня, рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год, без виключень
Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках, де тимчасово була дозволена швидкість руху до 80 км/год:
Проспект Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);
Вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
Наддніпрянське шосе;
Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
Вулиця Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
Проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)".
Що було раніше: 12 березня президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.
За словами Авакова, камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП.
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