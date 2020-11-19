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Фонд держмайна проведе аукціонів на понад 9 мільйонів наступного тижня

Четвер, 19 листопада 2020, 20:52
 

Наступного тижня Фонд держмайна проведе торги щодо 21 об’єкту сумою на понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Фонд державного майна

За тиждень з 23 по 27 листопада відбудеться 21 аукціон з приватизації. Найбільше об’єктів, п’ять, розташовано у Київській області.

Ще 4 об’єкти знаходяться у Черкаській області, по 3 – на Житомирщині та Полтавщині.

Завдяки приватизації цих об’єктів до бюджету може надійти 9,3 мільйона гривень.

Найдорожчий об’єкт – недобудований готель у Славутичі Київської області зі стартовою ціною близько 3 мільйонів. Далі - середня школа з ціною близько 2,5 мільйона, теж на Київщині.

Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація

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