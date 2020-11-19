Офіційний курс: гривня ослабла

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 20листопада на рівні 28,26 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,44 грн (на 19 листопада - 33,36 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара та встановив його на 19 листопада на рівні 28,13 гривні.

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35гривні.

Економічна правда