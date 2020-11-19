Гривня на закритті міжбанку ослабла

19листопада котирування гривні до долара на заритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;

Євро – 33,52 - 33,54 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,42 гривні. Євро купують по 33,18 гривні, продають по 33,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,38 гривні, євро - 33,28 - 33,41 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 28,13 гривні.

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

Національний банк залишив без змін офіційний курс гривні до долара та залишив його на 18 листопада на рівні 28,11 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

Економічна правда