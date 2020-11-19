Viber оголосив про запуск в Україні функції платежів через чат-боти

Компанія Rakuten Viber оголосила про запуск в Україні функції платежів через чат-боти - Chatbot Payments.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що за допомогою цієї функції користувачі можуть купувати товари та послуги за допомогою авторизованих чат-ботів та оплачувати їх через Google Pay або інший електронний гаманець.

"Завдяки новій функції користувачі можуть швидко, легко та безпечно проводити миттєву оплату різних товарів та послуг через перевірені чат-боти Viber, які належать різним компаніям.

Серед перших партнерів, які почали користуватись сервісом, - чат-бот YASNO, за допомогою якого можна оплачувати рахунки за електроенергію, чат-бот RailwayBot, в якому користувачі можуть купувати квитки на поїзди, чат-бот Portmone, де можна поповнювати мобільний рахунок, та навіть оплатити купівлю медичних тестів в чат-боті Synevo. Більше інформації про послугу та повний список перевірених ботів можна знайти в офіційній спільноті "Платіжні Viber боти", - пояснили у компанії.

"Я дуже рада повідомити про запуск Chatbot Payments на базі нашої платформи, який почнеться з України. Ця країна зробила великий вплив на успіх Rakuten Viber протягом останнього десятиліття, і ми постійно шукаємо нові можливості для розширення нашої екосистеми та впровадження ширшого асортименту функцій.

Це робить нас на крок ближчими до нашої мети стати корисним додатком, який пропонує різні рішення, що допомагають десяткам мільйонів наших користувачів легко та безпечно організувати своє повсякденне життя", - заявила директорка з глобального розвитку компанії Rakuten Viber Анна Знаменська.

За допомогою функції Viber Chatbot Payments користувачі можуть купувати товари та послуги через авторизовані чат-боти компаній.

"Якщо банк користувача підтримує цю функцію, то все що необхідно зробити - прив'язати кредитну або дебетову карту до електронного гаманця мобільного телефона. Одразу після цього функція оплати стане доступною у всіх ботах з блакитною відміткою.

Компанії можуть розпочати продавати власні товари та послуги та обробляти вхідні платежі, підключившись до постачальника платіжних послуг, який підтримує дану опцію, створити власний чат-бот у Viber і дозволити проводити з його допомогою оплату", - додали у Rakuten Viber.

Зараз Viber співпрацює з двома провайдерами платіжних послуг - LiqPay від ПриватБанку та Portmone та кількома довіреними компаніями-розробниками чат-ботів, серед яких Corezoid, Pipe та Chatbots.studio.

Економічна правда