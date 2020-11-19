У Мінцифри пропонують додати до Фонду стартапів гранти для креативної індустрії

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує через Український фонд стартапів надавати гранти на стартапи і продукти, пов'язані з креативою індустрією.

Про це він сказав під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", передає "Укрінформ".

"У нас при Міністерстві фінансів є Фонд стартапів. Він робить грантову підтримку для різних технологічних проєктів. Є пропозиція додати в цей фонд окрему секцію для креативної індустрії", - сказав мінстр.

За його словами, через фонд можна отримати грант розміром до 50 тисяч доларів.

"Мені здається, що така грантова підтримка під час пандемії дуже важлива. Це можна зробити дуже швидко: актуалізувати, зробити збір таких проєктів та проінвестувати десятки крутих стартапів", - пояснив він.

На думку Федорова, наступною українською компанією, яку можна буде капіталізувати стане та, яка створить додаток з сучасними аудіокнигами економічного та бізнес спрямування українською мовою.

"Я користуюся чотирма-п'ятьма мобільними додатками з аудіокнигами і електронними книгами і там дуже мало української літератури. І я вважаю, що це великий ринок. І я вважаю, що наступна компанія, яку можна буде капіталізувати - це буде додаток з цього напрямку", - зазначив очільник Мінцифри.

Український фонд стартапів - державний фонд, створений за ініціативи уряду України, його місія - сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed) з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності.