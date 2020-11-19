"Планета кіно" "поставила на паузу" нові проєкти щонайменше на півроку

erik witsoe, unsplash

Мережа кінотеатрів "Планета кіно" призупинила роботу над новими проєктами в Україні щонайменше на півроку.

Про це повідомляє Interfax.

Через невизначеність у стані компанії наразі всі нові проєкти ТОВ "Тріумф Медіа Груп" "заморожені". Вона займається розвитком мережі "Планета кіно".

"Наразі всі нові проєкти ми поставили на паузі. Мінімум на півроку. Зараз не відомо, що буде через півроку, скільки у нас залишиться кінотеатрів та у якому стані буде компанія. Тому все на паузі. Новим перемовин не проводимо", - розповів співвласник компанії Дмитро Деркач.

Між іншим, призупинили проєкт кінотеатру в Івано-Франківську та перемовини у Києві, Одесі та Харкові.

Натомість у Львові планується розширення та добудова ще двох зал до площі наявного кінотеатру в ТРЦ Forum Lviv. Зазначається, що цей проєкт було ініційовано понад як рік тому.

Всього до мережі "Планета кіно" належать 9 кінотеатрів у містах України.