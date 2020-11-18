Прецедент: Верховний Суд зобов'язав забудовника виплатити моральну компенсацію за затримку будівництва

Верховний суд зобов'язав забудовника виплатити інвестору моральну компенсацію у розмірі 350 тисяч гривень за затримку строків введення в експлуатацію житлового будинку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Верховного Суду у Facebook.

"Донедавна інвестори у таких випадках не могли стягнути із забудовника моральної шкоди, оскільки в договорах, як правило, не передбачають відповідальності за подібні порушення. Нещодавно Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про стягнення із забудовника моральної шкоди за те, що він несвоєчасно здав житло в експлуатацію, та скасував попередні рішення, якими було відмовлено у задоволенні позову", - йдеться у повідомленні.

Колегія суддів вказала, що попри відсутність у договорі застереження про відшкодування моральної шкоди таке відшкодування може бути стягнуто на підставі Закону "Про захист прав споживачів".

Згідно із інформацією, поданою в сюжеті телеканалу "Україна 24", мова йде про житловий комплекс "Родинний затишок" у Києві від забудовника Capital Rialti. Наразі будівництво комплексу заморожене. Інформація про цей об'єкт є на сайті Асоціації допомоги постраждалим інвесторам в розділі "Проблемний об'єкт".

Економічна правда