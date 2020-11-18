Офіційний курс: гривня ослабла до долара та посилилась до євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 28,13 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро, навпаки, посилився та встановився на рівні 33,36 грн (на 18 листопада - 33,40 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк залишив без змін офіційний курс гривні до долара та залишив його на 18листопада на рівні 28,11 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

18 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19гривні.

Економічна правда