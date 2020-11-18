USAID та Фундація "Дім Рональда Макдональда" планують спрямувати 12 мільйонів на дитячу медицину

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Агентство США з міжнародного розвитку USAID та Фундація "Дім Рональда Макдональда" мають намір спрямувати 12 мільйонів доларів на дитячу медицину в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гроші будуть використані для того, щоб розширити застосування сімейної моделі отримання медичних послуг дітьми на всій території України.

За словами Галини Соловей, директорки українського представництва Фундації "Дім Рональда Макдональда", раніше у п’яти українських містах було облаштовано п’ять сімейних кімнат. На утримання однієї потрібно понад як мільйон гривень на рік.

Менш як за три роки цими кімнатами скористувалися 65 тисяч разів.

У сімейних кімнатах можуть безкоштовно залишитися батьки, чиї діти перебувають на лікуванні у медустановах.

Детальний інвестиційний план нового проєкту ще розробляється та буде погоджений з USAID. Зі свого боку Агентство готове надати половину фінансування програми.

Очікується, що інші 6 мільйонів доларів будуть залучені з боку приватного сектору на підтримку діяльності Фундації "Дім Рональда Макдональда".