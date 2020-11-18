Суд остаточно передав акції Борщагівського фармзаводу "Дарниці"

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу фармакомпанії "Дарниця" та визнав законним продаж акцій Борщагівського фармзаводу.

Про це повідомляє прес-служба фармацевтичної компанії.

Рішенням від 29 жовтня 2020 року Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного госпсуду м. Києва щодо незаконності придбання "Дарницею" акцій Борщагівського фармзаводу.

Так, Суд залишив у силі рішення Госпсуду м. Києва.

У постанові йдеться про те, що торги та укладений "Дарницею" біржовий контракт не порушують прав чи інтересів "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу".

Раніше Верховний суд також підтвердив законність дозволу Антимонопольного комітету на придбання 29,95% акцій фармзаводу компанією.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року Північний апеляційний госпсуд м. Києва визнав продаж на аукціоні 3100 акцій Борщагівського фармзаводу незаконним. Аукціон проводився у рамках приватизації комунального майна.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" належить екснардепу Глібу Загорію, який до 2019 року входив до президентської фракції Блоку Петра Порошенка.

Економічна правда