Кабмін визначив основні інвестпроєкти до 2023 року

На засіданні 18 листопада уряд визначив 103 пріоритетних інвестиційних проєкти до 2023 року. Серед них – виробництво ШВЛ та ракетно-космічний комплекс.

Про це повідомляє Interfax.

Зі 103 інвестпроєктів 4 передбачають фінансування виключно державним коштом, 43 – коштом державного та/або місцевого бюджету.

Організація виробництва ШВЛ відбуватиметься коштом інвестора, держбюджету та інших джерел, а будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів – лише коштом інвестора.

Модернізація сімейства літаків Ан-124-100 і Ан-225 на ДП "Антонов", проєкти ракетно-космічногокомплексу повітряного старту та міжнародного наукового центру "Обсерваторія" на горі Піп Іван реалізують за рахунок держкоштів та міжнародної технічної допомоги.

Серед пріоритетних проектів також і будівництво сміттєсортувальної лінії в Дрогобичі (Львівська область) коштом держбюджету і місцевих бюджетів.

Планується реалізувати проект із підготовки виробництва інфрачервоної головки самонаведення для керованих авіаракет та розширення міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

У проєкті закону також йдеться про будівництво сміттєспалювальних заводів у Краматорську і Маріуполі, інфраструктури у Шацькому національному парку та Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка".