У жовтні кількість газових боржників зросла до 60%

Впродовж жовтня кількість домогосподарств, що мають борги за спожитий газ, збільшилася до 60% порівняно з попередніми періодами.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на Асоціацію постачальників енергоресурсів.

Однією з причин в асоціації називають заборону Уряду відключати боржників від надання послуг та нараховувати їм пеню у зв’язку з карантином.

На думку першого заступника асоціації Євген Нацвін-Степанов, така заборона позбавила постачальників одного з найвагоміших важелів впливу. Це призвело до того, що "значна кількість громадян просто припинила платити за спожиті ресурси".

Він також зазначив, що впродовж літа-початку осені ситуація з боргами була оптимістичніше, адже через низьке споживання споживачі погашали борги попередніх сезонів.

В Асоціації також зауважили, що в структурі заборгованості населення за житлово-комунальні послуги найбільша частка - газових боргів.

"За даними Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ і послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд грн із загального боргу населення за житлово-комунальні послуги обсягом 54,3 млрд грн", - повідомив заступник голови правління АПЕ.

В АПЕ висловили побоювання, що в разі непогашення українцями боргів за газ і ЖКП країну в розпал опалювального періоду може спіткати колапс комунальної системи.

Окрім цього, систематичні неплатежі призводять до накопичення боргів, які потім споживачам буде ще складніше погасити. Після карантину це може призвести до стягнення у судовому порядку, зауважили в асоціації.